Matheus Gomes Muniz, 19 anos, conhecido por "Babi", foi encontrado sem vida na cadeia pública de Sobral. O caso aconteceu na manhã deste sábado, dia 1°. As informações repassadas dão conta que o preso praticou suicídio por enforcamento. De acordo ainda com informações apuradas, ele foi preso na última quinta-feira (29), e residia no bairro Dom José. O corpo foi encaminhado para o IML de Sobral.