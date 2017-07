Programas e sites policiais são alvos de críticas pelo prefeito Ivo Gomes

O prefeito Ivo Gomes, criticou durante plenária sobre segurança no Centro de Convenções de Sobral, na semana passada, os blogs, os sites e os programas policiais pelo sensacionalismo criado quando vão divulgar qualquer notícia relacionada a violência. Sem citar nomes, Ivo Gomes, começou criticando os blogs em que um deles, para Ivo, o de maior acesso em Sobral, "escorre sangue na tela do computador". Ao se referir que este sites de noticias policiais oferece serviço de proteção e venda de rastreamento dar para acreditar que Ivo Gomes estava falando do (Sobral 24 horas). "Ele não coloca somente os crimes de Sobral. Coloca de Morrinhos, de Groaíras, de Forquilha, e na manchete é sempre uma manchete ambígua, como por exemplo: "Saraivada de balas no centro" - mas não diz de que cidade. Mais adiante Ivo Gomes, acrescenta: "Está muito enganado quem pensa que essas pessoas estão interessadas no combate a violência".





Quando o assunto é programas policiais Ivo Gomes comentou que somente em Fortaleza a soma de horas de todos os programas policiais chega a 11 horas por dia. E mandou um recado para os empresários sobralenses: "Em Sobral o pau que rola é programa policial. Por que esses empresários não resolve parar de patrocinar esses programas? Por que a gente não para de escutar, de dar audiência este tipo de programa?", completou Ivo Gomes.





Fonte: Wilson Gomes