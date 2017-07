VÍDEO: Quatro viaturas novas da Polícia Militar batem antes mesmo da entrega no Cariri

Quatro viaturas novas da Polícia Militar do Ceará colidiram nesta segunda-feira (10), na CE-359, km 67, na cidade de Ibaretama. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma das viaturas freou bruscamente, após um problema em um dos pneus, e acabou atingindo outros três veículos que colidiram gradativamente.





Uma das viaturas sofreu um dano bem maior na parte frontal do veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante a colisão. Uma equipe da PRE esteve no local para controlar o trânsito e dois reboques retiraram os veículos da estrada.





Dos 329 veículos, 270 foram destinados à Polícia Militar (incluindo 22 para a Polícia Rodoviária Estadual, duas bases móveis e seis guinchos), 50 para Polícia Civil (dez descaracterizados para ações de inteligência) e nove para a Pefoce. As viaturas servirão para Capital (208 unidades), Região Metropolitana (50) de Fortaleza e Interior (41).





Os novos veículos para as Forças de Segurança do Estado são picapes e minivans, dos modelos Duster, Trailblazer, Pajero e Aircross, todas equipadas para atuação imediata nas ruas. As viaturas que se envolveram no acidente eram do modelo Duster.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que as duas viaturas da Polícia Militar que se envolveram em um acidente sofreram avarias e já estão no conserto. No momento do acidente, equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) deram apoio aos policiais que conduziam as viaturas. Os automóveis foram levados para Juazeiro do Norte e lá já passam por reparo.





Confira o vídeo:

Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: Tribuna do Ceará