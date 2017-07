O esgoto a céu aberto fica localizado na Rua Viriato de Medeiros com a esquina da Rua Cel. Adeodato, no Centro de Sobral, nas proximidades do Mercado Público.





Os comerciantes e os transeuntes estão sofrendo bastante com o odor que exala do esgoto a céu aberto.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves