Que sorte! Apostador do RJ leva sozinho prêmio de quase R$ 108 milhões da Mega-Sena

O sortudo vai levar R$ 107.956.102,12.

Um apostador do Rio de Janeiro acertou sozinho as seis dezenas do concurso 1953 da Mega-Sena sorteado neste sábado (29) em Rio Branco (AC) e vai levar o prêmio de R$ 107.956.102,12. É o maior prêmio da Mega-Sena neste ano.





As dezenas sorteadas foram: 09 - 26 - 29 - 42 - 43 - 45.





A quina teve 237 acertadores e cada uma vai receber o prêmio de R$ 37.495,41. Já a quadra contou com 16988 acertadores, que receberão R$ 747,28 cada.





Como jogar

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até às 19h do dia do sorteio.





Para a aposta simples, de apenas seis números, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, mais precisamente de 1 em 50.063.860. Já para a aposta máxima, de 15 números, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acerto é de 1 em 10 mil.