QUE VERGONHA SOBRAL! A PISTA DE BICICROSS ESTÁ ABANDONADA; VÍDEO

Infelizmente, o esporte não é prioridade na cidade de Sobral. A pista de bicicross da cidade de Sobral se encontra em total estado de abandono por parte da Prefeitura de Sobral. Jovens que poderiam estar desenvolvendo atividade esportiva, participando de campeonatos, ocupando seu tempo com o esporte, infelizmente não o poder fazer, principalmente os jovens que moram no entorno da pista de bicicross.

Os jovens e amantes do bicicross solicitam que o Prefeito Ivo Gomes olhe com mais carinho para a pista de bicicross, e que incentive mais a prática do esporte, pois o esporte auxilia na formação dos jovens, principalmente os da periferia.





Confira as fotos de jovens campeões que representam Sobral na competição de bicicross: