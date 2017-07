Radialista Bené Fernandes estreará seu programa a "hora da notícia" em nova emissora

Novidade na radiofonia sobralense, o radialista Bené Fernandes, muda de emissora e de horário, deixa a Coqueiros FM, para apresentar o seu programa a "Hora da Notícia", agora pela Paraíso FM. ( AQUI





Com a saída do radialista Luiz Lopes com o povo, Bené Fernandes, assume o horário a partir de dia 01 de agosto, de segunda à sexta, no horário nobre do rádio de 12:00 às 15:00 horas.





O programa jornalístico focado principalmente em matérias policiais, cidades, política, esportes, debates e entrevistas. Além de Bené Fernandes, terá as participações dos repórteres Gleisson Torres e Frank Oliveira, que já confirmaram seus nomes na equipe.





A Paraíso FM abrange toda a cidade e região metropolitana de Sobral, que pode ser sintonizada na frequência Rádio Paraíso FM – 101, 1 Mhz, ou ainda no site http://www.paraisofmdesobral.com.br/ e nos aplicativos que retransmitem a emissora.