O sinistro aconteceu na noite de ontem, dia 10, por volta das 21h30, em uma residência na rua Ferroviária, bairro Sumaré.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu debelar as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido.





As causas do incêndio são desconhecidas.

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves