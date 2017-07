Romarinho marca, Globo-RN vence Guarany de Sobral e sai na frente das oitava da Série D

Romarinho marca o gol da vitória do time potiguar no estádio do Junco. Equipes fazem segundo jogo no próximo domingo.

Sem torcida, o Guarany de Sobral recebeu o Globo-RN no estádio do Junco neste domingo (23) pelas oitavas da Série D do Brasileirão. Em jogo movimentado, a equipe da casa até que tentou a vitória, mas quem saiu com resultado positivo foi o adversário. Romarinho marcou no segundo tempo e garantiu a vitória no primeiro jogo. Mas o nome do jogo foi o goleiro Rafael, do time potiguar, que fez grandes defesas e parou o ataque do Cacique.









PRIMEIRO TEMPO





No primeiro tempo, Guarany de Sobral pressionou do início ao fim. Os donos da casa mantiveram a posse de bola e tiveram mais volume de jogo. Apesar de encontrar um Globo-RN bem montado na defesa, o Cacique criou boas oportunidades, principalmente pelo meio. Léo Paraíba, Elanardo e Erivelton foram bastante acionados. No entanto, encontrou o goleiro Rafael atento. O goleiro fez grandes defesas e fechou o gol do Globo-RN. O Bugre marcou a saída de bola do adversário, que teve dificuldade em chegar e apostava nos contra-ataques. Assim, o resultado ficou no 0 a 0 até o intervalo.









SEGUNDO TEMPO





Na volta do intervalo, o Globo-RN voltou pressionando. Principalmente em busca de efetivar o contra-ataque com velocidade. Foi assim que encontrou a zaga do Guarany desorganizada e, numa jogada iniciada pela esquerda, que Romarinho cabeceou e marcou aos 16 minutos. A equipe potiguar encontrou espaço no meio do campo e investiu nas tentativas. Precisando do resultado, o Cacique também pressionou. Encontrou certa dificuldade no meio do campo, por conta da boa marcação do Globo, mas criou boas oportunidades com Léo Paraíba e Márcio Tarrafas. Aos 37 minutos, Léo foi expulso. Com um a menos, a equipe até teve outras boas chances, mas o goleiro Rafael foi gigante e fechou o gol potiguar. Com isso, o resultado ficou no 1 a 0.