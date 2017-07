Safadão pega carona na moto de guarda municipal para não se atrasar a show em Pernambuco; veja o vídeo

"Tenho que admitir que foi irado a adrenalina", contou o cearense, que viu a cidade de Limoeiro parar antes de show.

Por conta do trânsito intenso, Wesley Safadão chegou em show de moto na madrugada desta sexta-feira (30), no município de Limoeiro, em Pernambuco. Segundo a publicação do artista em seu Facebook, havia congestionamento nas quatros vias de acesso da cidade.





O cantor pegou carona com um guarda municipal. “Eu já imaginava que daria um público grande hoje em Limoeiro (PE), mas o que aconteceu foi muito mais que isso! Tenho que admitir que foi irado a adrenalina”, disse em seu Facebook.





Ao descer da moto, o cantor aparece usando uma toca para não assanhar o cabelo.





Segundo o Jornal do Commercio, o show reuniu 70 mil pessoas.





Confira o momento em que o Safadão chega ao show:

Via Tribuna do Ceará