SARGENTO FROTA E SUA COMPOSIÇÃO CAPTURA INDIVÍDUO FAZENDO USO DE DROGAS

Policiais Militares do Ronda do Quarteirão (RD 02), comandados pelo Sargento Frota, realizaram a prisão do indivíduo identificado por Ivis Lopes Menezes, 23 anos. Ivis foi flagrado pela composição policial, fazendo uso de substância entorpecente (maconha).





A captura do suspeito se deu no Parque da Cidade, por volta das 21h, de ontem, dia 10.





A prisão foi efetuada pelos PMs: Sargento Frota, Soldado Humberto, Soldado Lima Forte e Soldado J. Santos.





A ocorrência foi apresentada na Delegacia 24 horas, onde o suspeito foi autuado por infração ao Art. 28, da Lei de Entorpecentes.

Fonte: Sobral 24 horas