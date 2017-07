Secretaria da Educação divulga resultado final da seleção do Bolsa Universidade

A Secretaria da Educação de Sobral divulgou, nesta quarta-feira (26), o resultado final da seleção do Bolsa Universidade. O programa de estágio remunerado para estudantes de nível superior é um compromisso da gestão para oferecer oportunidade de aprendizado, com a aplicação dos conhecimentos teóricos na prática.





Os candidatos aprovados deverão se apresentar, no dia 1° de agosto, no local onde realizou a segunda fase do processo seletivo, apresentando a seguinte documentações: RG, CPF, Reservista (masculino), Carteira de Trabalho, PIS/PASEP, Conta bancária (CAIXA), comprovante de residência atual, declaração de matrícula e Histórico Escolar da Universidade.





Os estudantes dos cursos de Pedagogia, Letras, História, Matemática, Química, Física, Geografia, Ciências Biológicas, Educação Física, Ciências Sociais e Filosofia deverão comparecer nas escolas e centro de Educação Infantil. Os acadêmicos dos cursos de Nutrição deverão se dirigir à Merenda Escolar. Os estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Economia, Jornalismo, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo deverão comparecer, no horário de 8h da manhã, na Secretária da Educação de Sobral, situada na Rua Viriato de Medeiros, 1250, 2° andar, Centro, Sobral-CE.





- Veja a lista dos candidatos aprovados AQUI