SENAI fecha parceria com Grendene em Sobral

O SENAI passará a ofertar em Sobral cursos aos profissionais da Grendene. As primeiras turmas devem iniciar ainda no mês de Julho com o curso de Operador de Injetoras para Termoplásticos, com 192 horas de duração. Além das turmas de qualificação profissional, o projeto prevê o desenvolvimento do primeiro curso de habilitação técnica na área de polímeros do estado do Ceará. O Técnico em Plásticos terá duração de 1.200 horas e passou por diversas fases de customização para atender as demandas específicas da empresa. Segundo o especialista educacional, Marcos Paulo Amaral, o curso tem como referência os Itinerários formativos desenvolvidos pelo SENAI nacional e deverá seguir os mesmos padrões de desempenho.





