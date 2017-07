Sindicato confirma a morte cerebral de guarda baleado

A vítima foi confundida com um policial militar, quando saia de uma loja esportiva.

Um subinspetor da Guarda Municipal de Fortaleza foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto, nesta sexta-feira (28), na saída da loja do Fortaleza Esporte Clube, na Avenida Dos Expedicionários, no bairro Montese, em Fortaleza.





De acordo com a assessoria de imprensa da Guarda Municipal, o subinspetor, identificado apenas como Ezequiel, teria comprado ingressos para o jogo entre Fortaleza e Salgueiro, no sábado (29), na Arena Castelão, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que o confundiram com um policial militar.





O agente de segurança reagiu ao assalto e um dos suspeitos disparou. O tiro atingiu a cabeça do guarda municipal, que foi socorrido às pressas e encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.





Os suspeitos conseguiram fugir. A Polícia Militar foi acionada e diligências foram realizadas, mas ninguém foi preso até o momento.





ATUALIZAÇÃO

Em nota encaminhada à redação, o Sindicato dos Agentes Municipais de Segurança (Sindiguardas) confirmou a morte cerebral do guarda municipal por volta de 18h. "Diante de mais um caso (após ataques a delegacias, policiais e guardas municipais assassinados) nós, do Sindiguardas, perguntamos às autoridades da Segurança Pública: até quando os senhores irão "brincar" de fazer segurança?", diz o sindicato.





"A real e triste verdade é que estamos todos, agentes e demais cidadãos, entregues a própria sorte e a astúcia do crime", continua. "Senhores secretários tenham piedade de nós. Reajam e mostrem a seriedade de vocês com o dinheiro público e, sobretudo, com as nossas vidas", finzaliza o sindicato.





Fonte: Cnews