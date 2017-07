Sobral 244 anos | Prefeitura comemora 10 anos de exposição da Casa do Capitão-Mor José de Xerez Furna Uchôa

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) e da Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (ECOA) realizará, na próxima terça-feira (04/07), a partir das 19h, a abertura da programação do aniversário de 10 anos de exposição da Casa do Capitão-Mor José de Xerez Furna Uchoa, um dos mais importantes centros de referência cultural e histórico da cidade.





O evento, que faz parte da programação de aniversário de 244 anos de Sobral, tem como objetivo apresentar à comunidade os resultados finais das ações do Prêmio de Modernização de Museus-Microprojetos do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e Ministério da Cultura (Minc), e serão lançados os catálogos das peças do acervo arqueológico e do novo vídeo Institucional da Casa, além da apresentação de uma nova exposição.





Serviço:

Aniversário de 10 anos da Casa do Capitão-Mor José de Xerez Furna Uchoa

Data: 04 de julho de 2017

Horário: 19 h

Local: Casa do Capitão-Mor (Rua Randal Pompéu, 145 - Centro)

Acesso: Gratuito

Outras informações: capitaomor@sobral.ce.gov.br