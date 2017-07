SOBRAL: BANDIDO ARMADO INVADE RESIDÊNCIA E PRATICA ASSALTO NO BAIRRO EXPECTATIVA

Um bandido armado com uma faca invadiu uma residência no bairro Expectativa, agrediu a proprietária da casa e roubou vários objetos. O assalto aconteceu na madrugada do último domingo, dia 9, por volta das 4h, na Rua Tulipa. Dois assaltantes participaram da ação delituosa, um invadiu a casa e outro ficou do lado de fora, fazendo a "cobertura". Felizmente, a vítima não sofreu nenhuma lesão.





Os assaltantes fugiram em rumo incerto.





Fonte: Sobral 24 horas