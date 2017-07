SOBRAL: BANDIDOS BOTAM TERROR EM SÃO JOSÉ DO TORTO!

O distrito de São José do Torto está abandonado no tocante a segurança pública. Na data de ontem (22), por volta das 17h30, dois bandidos armados com armas de fogo em uma motocicleta tentaram assaltar comerciantes no referido distrito. Durante a ação criminosa, os bandidos chegaram a efetuar vários disparos contra um comerciante. Felizmente, os tiros não o atingiram.





Os assaltantes não conseguiram concretizar os assaltos e fugiram em rumo ignorado.





A população pede policiamento para a localidade, pois a insegurança no local é total. Os moradores estão a "Deus Dará".





Fonte: Sobral 24 horas

Foto ilustrativa