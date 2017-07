SOBRAL: BANDIDOS BOTAM TERROR NO BAIRRO PEDRINHAS!

Uma série de assaltos vem acontecendo no bairro Pedrinhas. Na noite desta terça-feira (18), uma dupla conduzindo uma motocicleta Honda Pop 100, armados com faca, abordaram duas jovens na Rua Maestro José Wilson Brasil. As jovens conseguiram escapar da ação delituosa dos meliantes, e solicitaram a presença da polícia através do 190. Os elementos se evadiram em direção a Avenida Pericentral. A polícia realizou diligências, mas acusados não foram localizados.