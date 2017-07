O sinistro aconteceu na tarde deste sábado (1), na BR 222, nas proximidades da entrada que dá acesso ao distrito de Jaibaras.





As informações dão conta que o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e capotou. Felizmente, houve apenas danos materiais.





Uma equipe da PRF esteve no local, realizando os procedimentos legais.

Fonte: Sobral 24 horas