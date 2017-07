SOBRAL-CE: ARMA ROUBADA DE VIGILANTE É RECUPERADA PELO RAIO

No dia 10/07, uma Equipe do BPRAIO, realizando patrulhamento de rotina no bairro Vila União, conseguiu cumprir um Mandado de Prisão em desfavor de Antônio Ferreira Brás Filho, "vulgo Piu Piu" de 20 anos, o mesmo é acusado de vários crimes naquela região, como roubos e homicídios.





Momentos após o cumprimento do Mandado de Prisão, os policiais militares receberam informações anônimas de onde poderia está um dos comparsas de "Piu-Piu", acusados de terem roubado a arma de um vigilante da Escola Jarbas Passarinho no dia 20 de Junho.





A patrulha policial foi até a residência do suspeito, onde foi encontrado o Revólver Calibre 38 com seis munições intactas.

José Ribamar Gomes Filho, 19 anos (Blusa Verde na imagem abaixo), confessou o assalto e foi conduzido para a Delegacia 24 horas de Sobral juntamente com o primeiro abordado para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190