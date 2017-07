SOBRAL: DENÚNCIA DO DISTRITO DE CARACARÁ!

Internauta do distrito de Caracará coloca a boca no "trombone".

Veja a denúncia na íntegra:

"Situação precária na estrada que liga Caracará (distrito de Sobral) à Miraíma, além da falta de locomoção dos moradores, os ônibus que levam os alunos ficam por muitas vezes atolados nas valas que se formaram pela chuva, podendo ocasionar até um acidente com as crianças. Nesse ano a máquina que passava para raspar a estrada não passou, os vereadores do distrito de Sobral, cujos nomes são: Joaquim Feijão, Zezão e Camilo Motos não fazem nada em relação a essa situação de descaso, na época das eleições todos os finais de semanas os citados acima sempre estavam presentes no distrito a procura de votos, agora só faltam trabalhar !!!"