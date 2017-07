SOBRAL: DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Internauta faz denúncia sobre as topics que circulam pelo bairro Terrenos Novos.

Veja a denúncia na íntegra:

"Gostaria de fazer uma denúncia sobre as topiques do bairro terrenos novos, a gente passa quase 1 hora esperando uma topique, e ainda não passa nenhuma, sabe por que? Por que agora elas não estão mais passando por dentro dos terrenos novos, estão indo por fora, por causa disso muitos de nois chegamos atrasados no trabalho, isso não esta correto, queremos que alguma providencia seja tomada..."