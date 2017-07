Internauta denuncia a existência de um amontoado de lixo no entorno da Lagoa da Fazenda, nas proximidades do ginásio Poliesportivo Plínio Pompeu. O lixo está causando transtornos aos moradores e transeuntes. Os moradores solicitam com urgência a limpeza do local.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter