SOBRAL: DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Internauta denuncia a falta de água no Parque Boa Vista, que fica nas proximidades do conjunto habitacional Jatobá.

Veja a denúncia na íntegra:

"Moradores do loteamento Parque Boa Vista que fica entre os 2 Jatobás, reclamam da falta de aguá, já fazem semanas que falta água. Já entramos em contato com o Saae e eles dizem que é com o pessoal da construtora Urbplan. Já entramos em contato com a Urbplan e eles dizem que é com o SAAE. Claro que é com o SAAE, se nós paga papel de água e ainda compramos o hidrômetro que o SAAE nos vende por R$ 460 reais pra não ter água. Estamos todos indignados com o desrespeito do SAAE. O caso vai parar no fórum pra ver se a justiça resolve."