SOBRAL: DESABAFO DO INTERNAUTA

Confira o desabafo do internauta na íntegra:

"Olá, queria fazer um desabafo! Sobral recebeu viaturas novas com o intuito de fazer rondas nas ruas dos bairros para fazer a segurança da população, mas o que eu estou vendo é totalmente diferente.









Viaturas ao invés de fazerem a segurança da população nos bairros eles estão parados apoiando as blitz, vejo de dois a três carros da polícia militar nas blitz parando e tomando moto dos cidadãos ao invés de estarem fazendo a ronda nos bairros, aí nós fica aonde? Entregues aos bandidos, enquanto as viaturas estão tomando motos com os guardas.

Veja ai uma foto."