SOBRAL: DUPLA PRATICA ASSALTOS E QUASE É LINCHADA PELA POPULAÇÃO

A violência parece não ter fim na cidade de Sobral. No início da tarde de hoje (20), uma dupla praticou vários nas proximidades do supermercado Pinheiro, no Junco. Os assaltantes tomaram vários celulares de assalto, mas fora perseguidos pela população, que por pouco não linchou a dupla.



Um acusado foi identificado por Matheus da Silva Nascimento, 18 anos, natural de Sobral.





Policiais Militares chegaram rápido e evitaram que o pior acontecesse com os assaltantes. Os acusados foram conduzidos à Delegacia Regional de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Sobral 24 horas

Fotos R. Soares