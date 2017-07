Internauta denuncia que na rua Irmã cira os esgotos estão todos entupidos deste a semana passada. Os moradores já fizeram várias ligações para o Saae, solicitando o conserto do esgoto, mas nenhuma providência foi tomada. A população está sofrendo bastante com a catinga e os insetos que se acumulam com o esgoto.=

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter