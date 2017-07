SOBRAL: HOMEM ACUSADO DE TENTATIVA DE ESTUPRO É PRESO PELA POLÍCIA MILITAR

A Policia Militar prendeu no início da tarde desta sexta-feira, dia 21, o indivíduo Natanael da Silva Rodrigues, natural de Fortaleza, residente no Residencial Nova Caiçara, em Sobral-Ce. Segundo a polícia, ele é acusado de tentar abusar de uma mulher na tarde da quarta-feira (19), no bairro Domingos Olímpio. O fato aconteceu quando a vítima chegava na sua casa, quando foi abordada e arrastada para um terreno baldio, onde o meliante tentou estuprá-la. O caso foi registrado na polícia através de um boletim de ocorrência. Depois do fato ter sido publicado na mídia, ganhou grande repercussão na cidade, tendo a polícia feito várias diligências e conseguiu identificar e prender o acusado.





Natanael foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, sendo reconhecido pela própria vítima. O acusado foi indiciado por crime de tentativa de estupro. A população do referido bairro onde aconteceu o crime ficou mais aliviada depois da prisão do infrator.