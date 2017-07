SOBRAL: HOMEM COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO É PRESO PORTANDO ARMA DE FOGO

Na manhã de ontem, 15/07, uma Equipe de policiais do grupamento RAIO, realizando patrulhamento ostensivo nas proximidades do Mercado Central no centro de Sobral, realizou abordagem a um casal em atitude suspeita em uma motocicleta.





Durante abordagem pessoal, foi encontrado com o homem um Revólver Calibre 32 com seis munições intactas. Em desfavor de Ivanilson Oliveira de Castro, havia um Mandado de Prisão da comarca de Sobral.





O suspeito foi apresentado a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Sobral 190