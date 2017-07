SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"

Veja denúncia do internauta na íntegra:

"Olá... Gostaria de fazer uma reclamação ao órgão público da prefeitura municipal de Sobral... Porém esse terreno baldio que pertence a prefeitura de Sobral no qual era para ser construída uma praça projeto ainda pertencente a gestão de Veveu, situado na rua Erlandio de Paulo Gomes no Bairro Gerônimo Prado vem sendo morada de vários animais que causam risco a saúde pública, pois há foco do mosquito Aedes Aegypti, Escorpião, Aranhas e cobras sem falar na falta de iluminação e com o matagal extenso que serve de apoio para algum indivíduos façam uso de entorpecentes e furtos de algumas residências... O pedido da limpeza do terreno já foi pedido inúmeras vezes a Secretária Municipal responsável..."