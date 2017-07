SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta coloca boca no trombone e reclama da empresa Grendene Sobral.

Confira a reclamação na íntegra:

"Bom, venho atravez dessa denúncia,mostrar minha indignação à empresa Grendene.Que além de ser uma ótima empresa,em termo de pagamento em dias,direito a cesta básica,que ajuda muito um pai de família,e que além disso oferece vários outros benefeícios...é uma das que mais rende e cresce financeiramente todos os anos.









Mas a minha indignação é que meu filho foi promovido à um cargo "X" lá na empresa Grendene,no mês de Janeiro e até agora não recebeu um centavo de aumento.Todos os dias ele lamenta sobre esse fato,se entristece até.Isso é valorizar o funcionário?Isso é certo o que a empresa está fazendo com ele e com vários outros?Pra onde está indo afinal de contas esse dinheiro?Isso deve mudar,pois quem quer ser promovido sem ganhar a devida remuneração?Quem quer ter mais responsabilidade e continuar ganhando a mesma coisa?Deixo aqui a minha reclamação e peço as autoridades da empresa que revejam seus conceitos!"