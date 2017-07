SOBRAL: LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta envia denúncia ao blog via whatsapp. Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia. Sou morador de uma casa na rua beco da cosmac conhecida popularmente como "suvaco da cobra" venho pedir ajuda em nome de todos os moradores para da para agente um auxilio na transferência de casa que está acontecendo o cadastramento das familias pela a prefeitura de sobral por meio da secretaria da habitação falaram para agente conseguir uma casa para alugar e abrir uma conta para depositarem o dinheiro do aluguel para depois construir as nossas casa em outro local.no local vão construír um parque urbano estamos comedo que a prefeitura ter o calote na gente nessa de alugar casa é eles vão pagar no valor 400 ou 450 reais por aluguel poderia nos ajudar nessa negociação.Por causa que houve varios relatos que a prefeituta pediram para alugar casa ai depois pagava uns 2 meses ai deixava os morafores na mão e nen casa por isso estamos comedo e por isso pesso ajuda de vocês. Só uma observação por que a prefeitura invés de agente ir para uma casa de aluguel por que eles não fazem as casas logo para depois derrubarem para eles fazerem o parque.









Somos do sinha saboia da rua beco da cosmac por trás da empresa cosmac."