SOBRAL: LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Leitor coloca a boca no trombone e denuncia o péssima serviço realizado pela prefeitura no bairro Vila União. Serviço de "Tapa Buracos".

Confira a denúncia na íntegra:

"Olá, tudo bem? Através desse blog gostaria de fazer uma reclamação sobre o trabalho que vem sendo feito pela prefeitura de Sobral nos bairros. Na rua que eu moro, rua 1º de Maio , bairro Vila União, eles estão asfaltando, ou seja, tapando os buracos só que o serviço está sendo mal feito, veja só a situação que está essa rua (rua 1º de Maio), tem um morro com pedras de calçamento no meio da rua, isso tá um perigo, gente pode se acidentar como já aconteceu, porque a rua é um pouco escura. Vamos fazer o trabalho bem feito, porque tudo isso que estão fazendo sai do nosso bolso. Fica aí minha reclamação. Obrigado!"