SOBRAL: LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"

Leitor coloca a boca no "trombone" e denuncia e falta de coleta de lixo na Rua Edmir Ribeiro Parente, no bairro Terrenos Novos. O leitor relata que o lixo fica acumulado em frente as residências por falta da coleta.





Veja a denúncia na íntegra:

"Olá !!!! Bom dia!!!

Gostaria que vcs divulgacem a falta de respeito que o pessoal da prefeitura tem com relação a nós moradores da rua edmir Ribeiro parente nos terrenos novos, pedem para colocar o lixo para fora no dia da coleta ,as pessoas assim fazem,e eles simplesmente não coletam o lixo,,agora vamos ter que aguentar a fede tina em nossas portas até terça feira,,,,,e depois ficam fazendo propaganda enganosa,,,no sábado tinha um carro em outras ruas coletando o lixo,,e aqui q já é na saída para o lixão eles não pegaram,,vale lembrar q não é a primeira vez que isso acontece,,fica aqui minha indignação com essa situação."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter