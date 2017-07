No final da noite de quinta-feira, 20/07, policiais militares do BPRAIO realizaram abordagem a um homem em atitude suspeita, em uma bicicleta nas proximidades da Estação Ferroviária (REFFSA) no Centro de Sobral. Com o suspeito os policiais encontraram um revólver calibre 32 com uma munição intacta.





Jean Martins Oliveira, 21 anos, foi conduzido à Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190