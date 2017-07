Na madrugada de ontem, dia 13, por volta das 5h40, um homem praticou um furto de uma caixa de som no bairro Santa Casa. Por volta das 13 horas, Policiais Militares do Ronda do Quarteirão (RD 04) conseguiram capturar o acusado, que foi conduzido à Delegacia 24 horas, para a lavratura do procedimento policial cabível.

Fonte: Sobral 24 horasFotos R. Soares