Sousa se impõe sobre o Guarany de Sobral e abre boa vantagem para o jogo de volta

Dinossauro vence por 3 a 1, no interior da Paraíba, e agora pode perder por um gol de diferença ou até por dois (desde que marque pelo menos dois), em Sobral, que ainda assim avança na Série D.

Sousa e Guarany de Sobral abriram na tarde deste domingo um dos confrontos do primeiro mata-mata da Série D do Brasileiro. E jogando em casa, no interior da Paraíba, no Estádio Marizão, quem se deu melhor foi o Sousa. O Dinossauro impôs o seu futebol, venceu por 3 a 1 e abriu uma boa vantagem para o jogo da volta, marcado para o próximo domingo, no Junco, em Sobral.





O time paraibano pode perder por um gol de diferença ou até por dois (desde que marque pelo menos duas vezes), que, ainda assim, avança na competição. Já o Guarasol, em casa, precisa vencer por 2 a 0 ou, então, por três ou mais gols de diferença. Se o Rubro-Negro devolver os 3 a 1, então, a disputa vai para os pênaltis.









Sousa vence a primeira etapa...





O primeiro tempo começou bastante movimentado. O Sousa aproveitou o mando de campo e marcou o primeiro gol após um contra-ataque mortal puxado por Iran. Coube a Isaías balançar as redes logo aos 9 minutos. Mas o Guarasol não demorou a empatar com Michel, de cabeça. Aos 15, ele aproveitou cobrança de escanteio de Léo Paraíba e completou para o gol. Tudo igual.





Depois dos dois gols em ritmo acelerado, a partida ficou cadenciada, sem grandes emoções. A velocidade diminuiu. Mas no fim do primeiro tempo, numa falha da zaga do Guarasol, Thiago Almeida ampliou para os donos da casa. Já aos 49, o artilheiro do Sousa na competição acertou uma bomba e desempatou.









...e a segunda também!





Na etapa complementar, o Guarany de Sobral começou pressionando. O goleiro Pantera teve que fazer boas defesas para segurar o adversário. Como na finalização de Monga logo no primeiro minuto. O Guarasol até que tentou. Fez o que pôde para tentar furar o bloqueio dos donos da casa, mas sem sucesso.





Como "quem não faz leva", o Sousa foi lá e... Aos 43 minutos, cobrando pênalti, Birungueta ainda fez o terceiro. Ampliou a vitória para o Dinossauro, que vai para Sobral no próximo domingo com uma bela vantagem. Se não marcar gols, pode até sofrer dois, que, ainda assim, avança. Se conseguir fazer dois ou mais.





