Suspeitos de assalto a carro-forte são presos em Fortaleza

Ação criminosa aconteceu na Avenida Cônego de Castro e deixou um delegado baleado.

Três suspeitos de participarem da ação contra um carro-forte na última terça-feira (11) foram presos, em Fortaleza, nesta quinta-feira (13). Um deles confessou o crime. A ação foi desenvolvida em conjunto pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e por meio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).





Os presos foram identificados como Eduardo Alves da Silva Junior (30), conhecido como “Sorriso”, que responde por roubo e porte ilegal de arma de fogo; Francisco Gledson Nogueira de Lucena (37), conhecido como “Gueguê”, que responde por crime contra a paz pública, roubo, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo com restrição de liberdade da vítima e receptação; e Raimundo dos Santos Neto (49), que não possuía antecedentes criminais. As composições chegaram aos suspeitos após receberem informações sobre um carro Fiesta com várias marcas de tiros na lataria, em uma oficina situada no bairro Parque Santa Rosa. Raimundo, proprietário do carro, foi preso no estabelecimento, e “Gueguê”, que é seu cunhado, foi preso em casa.





De acordo com os levantamentos policiais, “Sorriso” atuou diretamente na tentativa de roubo, enquanto os outros dois foram responsáveis pela parte logística do esquema criminoso e por repassar informações ao bando em relação à movimentação na Lotérica e sobre o carro-forte. Inclusive, “Gueguê” foi reconhecido como sendo o suspeito que desceu do Corolla momentos antes da ação criminosa. Os três presos foram conduzidos à sede da DRF e autuados por latrocínio.





Todos os integrantes do grupo criminoso foram identificados pela Polícia Civil. De acordo com Diego Barreto, delegado da DRF, os trabalhos policiais continuam no sentido de capturar o restante do bando. Durante as diligências, os agentes de segurança também apreenderam um carro Fiesta de cor prata e placas OPW 6638. Ainda no dia da ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380.





Durante o tiroteio, quatro pessoas foram mortas, entre elas um comerciante de 65 anos. O delegado titular da DRF, Raphael Vilarinho, foi baleado na perna e passa bem.





