TCM ANUNCIA HOMENAGEADOS DA MEDALHA RAUL BARBOSA

Na reunião do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) desta quinta-feira (6) foram divulgadas as personalidades escolhidas para receber a “Medalha do Mérito Municipal Governador Raul Barbosa” edição de 2017.





Os agraciados são: Valdecir Fernandes Pascoal(conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon); Thiers Vianna Montebello (conselheiro presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Associação dos Tribunais de Contas dos Municípios – Abracom); Eunício Lopes de Oliveira (senador da República e presidente do Congresso Nacional); Moses Haendel Melo Rodrigues (deputado federal pelo Estado do Ceará).





A comenda, instituída em 2002, é concedida anualmente àqueles que de alguma forma tenham contribuído para o desenvolvimento dos municípios cearenses ou prestado relevantes serviços ao TCM. Faz parte das comemorações de aniversário do TCM, que completa 63 anos neste em 2017. A entrega ocorrerá em data a ser definida.





Homenagem póstuma





Na mesma data de entrega das medalhas, será homenageado de forma especial o jurista cearense Aroldo Mota, referência no Direito Eleitoral, que faleceu no dia 20 de junho, aos 84 anos, após complicações da doença degenerativa de Alzheimer.