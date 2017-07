TJCE fará concurso com 460 vagas para cartórios

Vem aí concurso público com oferta de 460 vagas nos cartórios do Ceará. O certame é para todos os cartórios – Registro Civil, Notas, Tabelionato, Registro de Protesto e Registro de Títulos e Documentos.





A informação é do desembargador Paulo Airton Albuquerque, que foi escolhido na última semana como presidente da comissão responsável pelo certame.





De acordo com o desembargador, o edital, com todos os detalhes, especificações e exigências do concurso, será divulgado no próximo mês.