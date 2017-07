TRAGÉDIA: COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E CAMINHONETE DEIXA DOIS MORTOS NA DIVISA ENTRE CE/PI

Um acidente ocorrido por volta de 17h, nesta sexta-feira (7), no km 341 da BR-222, próximo a divisa entre o Ceará e Piauí, deixou vários feridos, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE). Dois óbitos já foram confirmados. As vítimas eram tio e sobrinho e foram identificados como Domingos Ximenes Vieira e Bruno Vieira de Lima, 30.





De acordo com a PRF-CE, o acidente resultou da colisão entre um ônibus e uma caminhonete L200 Triton, ano 2013, cor prata, placa OSD 0473, de Tianguá. A Polícia informou que ocorreu uma interdição parcial sentido crescente, sem congestionamento.





Tio e sobrinho estavam na caminhonete que colidiu de frente com o ônibus. Os corpos ficaram presos nas ferragens do veículo. Outras cinco pessoas, passageiras do ônibus, ficaram feridas.





Duas delas em estado grave. Segundo a PRF, a pista estava molhada. O acidente ocorreu por volta das 17h. Além da PRF, Perícia Forense e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. A via ainda está interditada, aguardando o Instituto Médico Legal (IML). Não há previsão de liberação da via.