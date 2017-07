ÚLTIMA HORA: Camilo sanciona Lei que autoriza concurso público para agentes penitenciários

O governador Camilo Santana (PT) sancionou, nesta terça-feira (4), ao vivo durante bate-papo no Facebook, o projeto de lei, aprovado na semana passada pela Assembleia Legislativa, que autoriza a realização de concurso público para 1000 agentes penitenciários.





Segundo o chefe do Executivo Estadual, o edital será lançado no próximo dia 17. “Estou assinando, neste momento, a sanção da lei, que será publicada hoje no Diário Oficial e com isso nós já podemos lançar o edital. Eu tinha dito que seria dia 15, mas como dia 15 é um sábado, o edital será lançado no dia 17. Podem continuar estudando”.





Após a sanção da Lei, o governador respondeu a internautas que questionavam o percentual de apenas 5% das vagas do concurso destinado às mulheres. “Eu vou falar com a secretária Socorro França pra ver se a gente consegue aumentar. Por que essa discriminação com as mulheres? Pra ver se a gente pelo menos dobra a quantidade. Preciso saber o que está previsto em lei, mas assumo o compromisso com você que é mulher e está interessada no concurso”, disse Camilo Santana.





Ao final da transmissão, o governador lançou um desafio para os internautas, depois de se sentir “angustiado” ao ir para solenidades e ver que as pessoas não conhecem o hino do Ceará.





“Vocês vão gravar um vídeo cantando o hino do estado. O desafio vai ser quem cantar melhor o hino do Ceará e vocês vão sugerir qual vai ser a premiação. Mande (o vídeo) pro meu Facebook e a gente vai premiar. Vamos estabelecer as regras do concurso. É um estímulo pra que a gente aprenda o hino do nosso estado, precisamos amar o nosso estado”, defendeu.





Camilo também lembrou que na próxima quinta-feira (6) pagará a primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos.