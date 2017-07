Mais uma fuga de presos é registrada na cadeia pública de Sobral. Os presos fugiram no final da manhã desta terça-feira, dia 18. Os detentor serraram as grades das celas do bloco B. Seis presos fugiram.





Várias viaturas da Polícia Militar estão realizando diligências na tentativa de recapturar os detentos.





Mais informações a qualquer momento.