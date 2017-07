POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ-CE AGE RÁPIDO E IMPEDE A PRÁTICA DE FURTOS DE ANIMAIS ENTRE MORAÚJO-CE E CAMPANÁRIO-CE

Era por voltas das 15h00min desta sexta-feira, dia 7, quando a equipe de policiais civis de Coreaú-CE recebeu a informação dando conta de que dois indivíduos em um Fiat Uno de cor Azul escuro estavam furtando cabras na localidade de Morros, zona rural do município de Moraújo-CE. Os aludidos policiais rapidamente fizeram um cerco aos criminosos e, nas imediações da entrada de Campanário, na Rodovia CE 364, localizaram o veículo com os indivíduos suspeitos. Houve perseguição aos criminosos, estes, ao perceberem que estavam prestes a serem capturados, resolveram abandonar o veículo referido às margens da citada Rodovia e fugiram pelo matagal. No interior do carro citado havia cinco cabras que tinham sido furtadas pela dupla de infratores, além de milho, que certamente eles usavam para atrair os animais. O carro é um Fiat Uno Mille Fire – ano 2005, placa HPW-0545, com inscrição de Sobral-CE.

Fonte: Sobral 24 horas