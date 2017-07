Unimed Fortaleza para de atender Unimed Norte-Nordeste

A Unimed Fortaleza suspendeu o atendimento aos clientes da Unimed Norte Nordeste. A suspensão inclui consultas médicas, exames, procedimentos e internações. Atenderá apenas os casos de urgência e emergência. Também manterá o atendimento para os pacientes internados ou em tratamentos sequenciais específicos (terapias oncológicas, diálise e terapias com imunobiológicos).





A prestação de serviços entre os clientes das Unimed funciona por intercâmbio entre as cooperativas. Em linhas gerais, o intercâmbio funciona assim: todo atendimento de um cliente de uma Unimed, como a Norte Nordeste, por outra, como a Fortaleza, tem o serviço acertado entre as cooperativas.





A Unimed Fortaleza afirma ter tentado negociar o que define como uma “dívida crescente”. E informa: a suspensão do atendimento tornou-se necessária”. A cooperativa cearense é a sexta maior singular do País. O Blog não conseguiu contato com a Unimed Norte-Nordeste.





A Unimed Norte-Nordeste tem sede em João Pessoa (PB). Ganhou maior proporção no Ceará quando adquiriu a carteira da Camed Vida, com sede em Fortaleza, pertencente à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste e com cerca de 100 mil vidas. A compra foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em agosto de 2014.