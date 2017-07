VAMOS AJUDAR: FAZER O BEM MUDA TUDO!

Internauta solicita ajuda para realizar uma cirurgia em uma gatinha que adotou recentemente.

"Pessoal boa noite! Como todos sabem eu costumo adotar gatinhos abandonados que encontro na rua e cuido deles em minha casa. Encontrei essa gatinha no dia 30 de junho próximo ao arco em Sobral e a trouxe para casa. Ela estava bem de saúde, porém há alguns dias percebi que ela estava com um furo na barriga e quando fui limpar percebi que não se tratava de um simples furo. Esse furo atingiu uma das vísceras do intestino e está vazando cocô. Todos os dias lava, e faço um curativo improvisado, mas ela precisa fazer uma cirurgia. Não tenho dinheiro suficiente para isso, houve um tempo em que eu fazia isso sozinha, mas no momento não estou com condições de custear tudo. Porém, se alguém puder me ajudar ficarei muito grata, pois só quem ama esses bichinhos sabe como é doloroso vê-los nessa situação. Ninguém é obrigado a ajudar apenas estou pedindo a quem puder portanto, dispenso comentários ofensivos. Grata! Qualquer coisa entre em contato comigo! Contato: 9 9245.9433."