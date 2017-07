Vem aí o eclipse solar mais esperado de 2017

A data prevista é o dia 21 de agosto. O melhor local para observá-lo, segundo especialista, será a Ponte Metálica.

Moradores e visitantes de Fortaleza já podem se preparar para ver o eclipse solar mais esperado de 2017. A data prevista para o fenômeno é dia 21 de agosto, como mostra a matéria da Tribuna Bandnews FM.





Na América do Sul, incluindo o Ceará, o fenômeno será parcial e vai começar por volta das 16h30 de uma segunda-feira, como explica o astrônomo Demerval Carneiro.





“Nas regiões Norte e Nordeste, nós vamos ver o eclipse parcial. Ou seja, a lua não vai cobrir totalmente o disco do sol”, diz.





Em Fortaleza, esse eclipse solar deve durar cerca de uma hora. De 16h30 às 17h30. O professor Demerval Carneiro tem uma orientação importante que vai ajudar na observação.





“Não se usa binóculos e nem telescópio para observar o eclipse do sol. A não ser que esses objetos estejam adaptados com filtros. Se for observar o eclipse com instrumentos, tem que ter orientação de especialista”.





Para quem não tem um bom equipamento de observação, o professor Demerval sugere alguns objetos alternativos estão mais perto da sua mão do que se imagina, como um raio-x e com um vidro do chapéu de soldador. “Mas nunca observar a olho nu”.





Quanto ao melhor local de observação em Fortaleza, a orientação nos leva para o “tradicional Pôr de Sol da Ponte Metálica”, na Praia de Iracema.