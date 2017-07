Um forte vendaval na tarde deste sábado (29) arrancou parte do telhado do estacionamento do hospital Santa Casa e jogou sobre algumas residências nas proximidades do estacionamento. Felizmente, ninguém saiu ferido, mas o susto foi grande.





Veja o vídeo:

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter