VEREADOR É PICADO POR CASCAVEL E MATA O ANIMAL COM UMA MORDIDA

O vereador que matou uma cobra cascavel com uma mordida após ser picado recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 17. O caso aconteceu no município de Juru, sertão da Paraíba ma última quinta-feira.





Álvaro Teixeira (PSB), foi atacado pelo réptil enquanto caminhava em direção a uma propriedade que possui, a cerca de 5 quilômetros de Juru. Quando o animal deu o bote, o homem pegou a cascavel e deu uma mordida, numa região próximo à cabeça.





A cobra, que tinha cerca de um metro de comprimento, não resistiu ao ferimento. Álvaro relatou aos médicos que mordeu o animal porque ficou com muita raiva do acontecido.





O político foi encaminhado a um hospital em Campina Grande e precisou ficar internado por quatro dias, onde tomou cinco soros antiofídico.





“Reagiram com espanto pelo fato de eu ter pego e matado a cobra com o dente. Como é um animal muito repugnante, causa logo medo. A cascavel é bem característica porque tem a base, quando você vê, corre, desmaia, sai de perto. Eu não. Tenho um certo costume, fui criado no campo. E já tinha isso na cabeça: no dia que uma cobra me morder, eu mordo ela”, disse em entrevista a imprensa local.





Apesar de ter recebido alta, o vereador precisará ficar de repouso por mais alguns dias.





