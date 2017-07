Revoltante! Cidadão denuncia que sua moto foi apreendida e que passou 5 dias no pátio do Detran de Sobral, e que cada dia custou R$ 13 a diária. A moto do cidadão ficou exposto ao sol e a chuva, sem nenhum tipo de proteção.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter